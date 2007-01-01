В дерево Жилетово дорогу залило топливом
Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил нам читатель через сообщения обратной связи.
По его словам, там разлили дизельное топливо.
— Дорога вдоль нефтебазы, - пишет мужчина. - Дорога полностью залита.
— На место розлива были вызваны представители Роспотребнадзора, МЧС и правоохранительных органов для установления причин, принятия соответствующих мер и определения сроков устранения утечки, - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинского района.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь