В дерево Жилетово дорогу залило топливом

Евгения Родионова
08.05, 16:00
Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил нам читатель через сообщения обратной связи.

По его словам, там разлили дизельное топливо.

— Дорога вдоль нефтебазы, - пишет мужчина. - Дорога полностью залита.

— На место розлива были вызваны представители Роспотребнадзора, МЧС и правоохранительных органов для установления причин, принятия соответствующих мер и определения сроков устранения утечки, - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинского района.

