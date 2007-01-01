На калужской трассе «Мерседес» врезался в отбойник
Авария произошла утром в четверг, 7 мая, на 118 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением на федеральной дороге.
Машина съехала с проезжей части и врезалась в отбойник, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Сообщается, что в ДТП пострадал один человек.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь