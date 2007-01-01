На калужской трассе «Мерседес» врезался в отбойник

Авария произошла утром в четверг, 7 мая, на 118 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Мерседес» не справился с управлением на федеральной дороге.

Машина съехала с проезжей части и врезалась в отбойник, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Сообщается, что в ДТП пострадал один человек.