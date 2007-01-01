В авариях с мотоциклистами один человек погиб и 16 получили травмы
Такие данные с начала 2026 года зафиксированы в Калужской области, сообщили 7 мая в региональном управлении Госавтоинспекции.
Там отметили, что с наступлением теплого времени года мотоциклистов на дорогах становится значительно больше.
Полиция призвала водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь