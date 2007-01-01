В Калуге мопед врезался в отбойник
Авария произошла на Южном обходе города в районе Колюпаново утром в четверг, 7 мая.
По предварительной информации, около 10 утра водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства этой аварии ещё уточняются.
