В Людиново перевернулся «Хендай»
В ночь на четверг, 7 мая, авария произошла на улице Осипенко в районе поворота на деревню Игнатовка. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 2 часов ночи водитель «Хендая Гетц» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
Спасатели сообщают об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
