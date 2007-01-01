Два схрона с боеприпасами нашли в Калужской области

Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены в Хвастовичском и Жиздринском районах, сообщили в Главном региональном управлении МЧС.

В лесу в пяти километрах от села Боев Хвастовичского района лежали 30 боеприпасов. Среди них гранаты и артиллерийские снаряды.

А в пяти километрах от деревни Полюдово Жиздринского района обнаружены 66 минометных мин.

Спасатели обезвредили опасные находки.