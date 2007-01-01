После взрыва в Малоярославце в Калужской области проверят газовое оборудование
Проверку попросил провести прокурор региона Константин Жиляков.
- Прокурор области дал поручение организовать в регионе проверку исполнения федерального законодательства в сфере использования газового оборудования и принять меры реагирования, направленные на обеспечение безопасности граждан, - прокомментировали 6 мая в ведомстве.
Напомним, накануне утром в общежитии на улице Фрунзе, 13 взорвался бытовой газ. Пострадали три человека. Здание временно расселили.
