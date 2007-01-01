В Малоярославце завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа

Вечером во вторник, 5 мая, об этом сообщил глава района Вячеслав Парфенов.

- Отработали все службы оперативно и слаженно. Хотел бы выразить благодарность, в первую очередь, спасателям, - заявил он. - За считанные минуты прибыли и вытащили из-под завалов троих человек. Медицинские работники оказывали своевременно помощь и осуществляли госпитализацию. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия.

На данный момент все желающие люди расселены.

- Строительная организация в ближайшее время приступит к обследованию. Дом будет закрыт и взят под охрану до принятия окончательного решения, - пояснил Парфенов.

Напомним, бытовой газ взорвался на улице Фрунзе, 12 утром 5 мая.