В Малоярославце разбирают завалы на месте взрыва бытового газа
В Малоярославце разбирают завалы на месте взрыва бытового газа

Дмитрий Ивьев
05.05, 14:23
Тяжелую технику пригнали на улицу Фрунзе, где утром 5 мая взорвался газ в доме №13.

Там развернут оперативный штаб.

Идет разбор завалов, спасатели режут арматуру, вынимают плиты.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».

В результате взрыва пострадали двое мужчин и одна женщина.

Всех жильцов дома эвакуировали. Часть людей размещена в санатории Воробьево.

