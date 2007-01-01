В Малоярославце разбирают завалы на месте взрыва бытового газа
Тяжелую технику пригнали на улицу Фрунзе, где утром 5 мая взорвался газ в доме №13.
Там развернут оперативный штаб.
Идет разбор завалов, спасатели режут арматуру, вынимают плиты.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей».
В результате взрыва пострадали двое мужчин и одна женщина.
Всех жильцов дома эвакуировали. Часть людей размещена в санатории Воробьево.
Видео с места ЧП смотрите в нашем канале в МАХ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь