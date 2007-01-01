В Детчино сгорела баня

Пожар на улице Матросова произошёл утром в среду, 6 мая. Фото с места происшествия опубликовало Главное управлении МЧС по Калужской области.

Вызов спасателям поступил около 6:00. Горела баня, построенная рядом с частным домом.

По предварительным данным, никто не пострадал. Саму постройку удалось спасти, хотя огонь и повредил баню.

Что стало причиной возгорания, ещё выясняется.