В Детчино сгорела баня
Пожар на улице Матросова произошёл утром в среду, 6 мая. Фото с места происшествия опубликовало Главное управлении МЧС по Калужской области.
Вызов спасателям поступил около 6:00. Горела баня, построенная рядом с частным домом.
По предварительным данным, никто не пострадал. Саму постройку удалось спасти, хотя огонь и повредил баню.
Что стало причиной возгорания, ещё выясняется.
