Восемь беспилотников сбили в Калужской области

В течение вторника, 5 мая, силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Кировском, Боровском и Жуковском районах.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что на местах происшествий работают оперативники.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей, а на земле нет разрушений.

МЧС вечером сообщило об отмене беспилотной опасности в регионе.