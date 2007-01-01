Восемь беспилотников сбили в Калужской области
Восемь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.05, 23:06
В течение вторника, 5 мая, силы ПВО уничтожили летательные аппараты в Кировском, Боровском и Жуковском районах.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что на местах происшествий работают оперативники.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей, а на земле нет разрушений.

МЧС вечером сообщило об отмене беспилотной опасности в регионе.

