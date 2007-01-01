В Калуге пьяный мотоциклист врезался в «Вольво»
Авария произошла около 23:00 в понедельник, 4 мая, на улице Рылеева в районе перекрестка с улицей Баррикад.
По предварительным данным полиции, 21-летний мотоциклист на «Лифане» не пропустил легковой «Вольво».
Пострадал в аварии сам молодой байкер. Врачи оказали ему помощь.
Проверка показала, что мотоциклист был пьян. На него составили административные протоколы.
