Водитель электровелосипеда погиб в Калужской области
Авария произошла вечером в понедельник, 4 мая, около деревни Новоселье Козельского района, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 47-летний мужчина на электровелосипеде примерно в 19:30 двигался по пересеченной местности и перевернулся.
От полученных травм водитель скончался.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь