Водитель электровелосипеда погиб в Калужской области

Авария произошла вечером в понедельник, 4 мая, около деревни Новоселье Козельского района, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 47-летний мужчина на электровелосипеде примерно в 19:30 двигался по пересеченной местности и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался.