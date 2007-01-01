В Калуге нашли артиллерийский снаряд
Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в лесу в двух километрах от деревни Георгиевское. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Спасатели обезвредили опасную находку.
Похожий снаряд найден на выходных и в лесу в двух километрах от города Сосенский Козельского района. Там также всё обошлось без последствий.
