В Калуге нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в лесу в двух километрах от деревни Георгиевское. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Спасатели обезвредили опасную находку.

Похожий снаряд найден на выходных и в лесу в двух километрах от города Сосенский Козельского района. Там также всё обошлось без последствий.