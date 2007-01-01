Ещё 11 беспилотников сбили в Калужской области
Это произошло вечером 3 мая и ночью 4 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Калуги, Обнинска, Жуковского, Думиничского, Кировского, Мосальского, Мещовского и Спас-Деменского районов.
По предварительной информации властей, никто не пострадал, а на земле разрушений нет.
Атаки беспилотников продолжаются в Калужской области уже три дня подряд.
