Ещё 11 беспилотников сбили в Калужской области

Это произошло вечером 3 мая и ночью 4 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Калуги, Обнинска, Жуковского, Думиничского, Кировского, Мосальского, Мещовского и Спас-Деменского районов.

По предварительной информации властей, никто не пострадал, а на земле разрушений нет.

Атаки беспилотников продолжаются в Калужской области уже три дня подряд.