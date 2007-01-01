ПВО уничтожили ещё пять дронов над пятью округами области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о работе противовоздушной обороны днём 3 мая.
Силы ПВО уничтожили ещё пять беспилотных летательных аппаратов.
Дроны сбили над территориями пяти муниципальных округов: Боровским, Кировским, Медынским, Мосальским и Юхновским.
На местах падения обломков работают оперативные группы. Специалисты осматривают территории.
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет.
