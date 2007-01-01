Над Калужской областью за день уничтожили еще 14 БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о новой атаке беспилотников 3 мая.

За утро и день средства противовоздушной обороны уничтожили 14 летательных аппаратов.

Дроны пытались прорваться над десятью муниципальными округами. В списке — Барятинский, Думиничский, Жуковский, Людиновский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Перемышльский, Спас-Деменский и Сухиничский. Ещё один беспилотник сбили на окраине Калуги.

Оперативные группы выехали на места падения обломков. Специалисты осматривают.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура не получила повреждений.

Аэропорт Калуги снова закрыли. Мера связана с обеспечением безопасности полётов.