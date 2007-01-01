Пять беспилотников атаковали Калужскую область
Это произошло в ночь на пятницу, 1 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты над территориями Барятинского, Боровского, Жиздринского и Сухиничского районов.
- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее в области была объявлена беспилотная опасность.
