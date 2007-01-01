Пять беспилотников атаковали Калужскую область
Новость дня Происшествия

Пять беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
01.05, 07:24
Это произошло в ночь на пятницу, 1 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты над территориями Барятинского, Боровского, Жиздринского и Сухиничского районов.

- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в области была объявлена беспилотная опасность.

