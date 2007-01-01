Шапша рассказал, где в регионе сбили БПЛА

В ночь на воскресенье, 26 апреля, силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.