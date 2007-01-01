Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Шапша рассказал, где в регионе сбили БПЛА
Происшествия

Шапша рассказал, где в регионе сбили БПЛА

Евгения Родионова
26.04, 08:43
0 960
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на воскресенье, 26 апреля, силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
6 оценили
17%
17%
0%
17%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+