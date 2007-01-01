Шапша рассказал, где в регионе сбили БПЛА
В ночь на воскресенье, 26 апреля, силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территориями Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На местах работают оперативные группы.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь