На калужском предприятии начался пожар после атаки БПЛА
Инцидент произошёл вечером в пятницу, 24 апреля, в Дзержинском районе.
Огонь вспыхнул в одном из помещений производственного предприятия после падения беспилотника, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
На данный момент пожар уже потушен.
По предварительным данным властей, пострадавших людей нет, а повреждения на предприятии не несут серьезный характер.
Всего за вечер силы ПВО сбили три беспилотника. Помимо Дзержинского района. Это произошло в Калуге и Кировском районе.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь