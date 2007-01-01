На калужском предприятии начался пожар после атаки БПЛА

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 24 апреля, в Дзержинском районе.

Огонь вспыхнул в одном из помещений производственного предприятия после падения беспилотника, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На данный момент пожар уже потушен.

По предварительным данным властей, пострадавших людей нет, а повреждения на предприятии не несут серьезный характер.

Всего за вечер силы ПВО сбили три беспилотника. Помимо Дзержинского района. Это произошло в Калуге и Кировском районе.