Главная Новости Происшествия На калужском предприятии начался пожар после атаки БПЛА
На калужском предприятии начался пожар после атаки БПЛА

Дмитрий Ивьев
24.04, 22:51
Инцидент произошёл вечером в пятницу, 24 апреля, в Дзержинском районе.

Огонь вспыхнул в одном из помещений производственного предприятия после падения беспилотника, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На данный момент пожар уже потушен.

По предварительным данным властей, пострадавших людей нет, а повреждения на предприятии не несут серьезный характер.

Всего за вечер силы ПВО сбили три беспилотника. Помимо Дзержинского района. Это произошло в Калуге и Кировском районе.

