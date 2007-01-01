В Калужской области пропала 73-летняя женщина

Веру Давыдову последний раз видели 13 августа на даче в Бабынинском районе, сообщили нам в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

Пока нет данных, где она может находиться.

Женщина может хромать на правую ногу. С собой у неё были часы «Emporio Armani» на кожаном ремне коричневого цвета, очки «Emporio Armani» в бело-зеленой оправе.

- Могла обратиться в лечебное учреждение с жалобами на дезориентацию, боли в ногах, коленях, не называя своего имени, - отметили в СК.

Любую информацию об этом человеке следователи просят сообщить по телефону 8(920)895-48-02.