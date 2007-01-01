В Калужской области два человека пропали в лесу

В четверг, 23 апреля, в деревне Коренево Жиздринского района ушли в лес 73-летняя Вера Родина и 70-летний Виктор Ивахненков.

Домой пенсионеры пока не вернулись, рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 163 сантиметра, мужчины – 168.

Она была одета в тёмно-коричневую куртку, чёрные брюки, тёмно-зелёные резиновые сапоги и шапка. С собой – черный рюкзак.

На мужчине были чёрная кожаная куртка, чёрные брюки, чёрные резиновые сапоги. С собой - оранжевая корзина.

Фото пропавших пока не опубликованы.

Любую информацию о них можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.