Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошёл в ночь на среду, 22 апреля, в деревне Дешовки Козельского района.

Около часа ночи вызов спасателям поступил с улицы Крестьянской.

Огнём там уничтожен частный жилой дом.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжали три расчёта спасателей.

Причины возгорания станут известны позже.