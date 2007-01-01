Жилой дом сгорел в Калужской области
Пожар произошёл в ночь на среду, 22 апреля, в деревне Дешовки Козельского района.
Около часа ночи вызов спасателям поступил с улицы Крестьянской.
Огнём там уничтожен частный жилой дом.
В результате происшествия никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На место выезжали три расчёта спасателей.
Причины возгорания станут известны позже.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь