Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Жилой дом сгорел в Калужской области
Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:31
0 711
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пожар произошёл в ночь на среду, 22 апреля, в деревне Дешовки Козельского района.

Около часа ночи вызов спасателям поступил с улицы Крестьянской.

Огнём там уничтожен частный жилой дом.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На место выезжали три расчёта спасателей.

Причины возгорания станут известны позже.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+