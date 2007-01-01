Заброшенное здание сгорело в Калужской области
В ночь на вторник, 21 апреля, пожар произошёл в поселке Еленский Хвастовичского района.
Около часа ночи спасателям поступило информация о пожаре на улице Ленина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, никто из людей в результате этого происшествия не пострадал.
На месте работали три расчёта спасателей.
Причины пожара устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь