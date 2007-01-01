Заброшенное здание сгорело в Калужской области

В ночь на вторник, 21 апреля, пожар произошёл в поселке Еленский Хвастовичского района.

Около часа ночи спасателям поступило информация о пожаре на улице Ленина, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто из людей в результате этого происшествия не пострадал.

На месте работали три расчёта спасателей.

Причины пожара устанавливаются.