В Калуге пешехода сбили на Силикатном
В ночь на 19 апреля авария произошла на улице Гурьянова. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 00:50 человек попал под колеса легкового автомобиля «Рено».
Информация о состоянии пострадавшего человека ещё уточняется.
На месте работали представители оперативных служб.
