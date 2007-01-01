Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев
20.04, 09:26
0 849
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на понедельник, 20 апреля, беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО на территории Хвастовичского района.

- На месте работает оперативная группа, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В конце минувшей недели, напомним, обломки БПЛА нашли в Износковском районе.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxGdmhnS1NwNWdjYnhkbklYTk1XZ0E9PSIsInZhbHVlIjoidGFrOHduYklnQWc2WnkrUVZFRVlZaGhITEJNbDN0RkgzK0hXYXNiN0xDN3dVSDJ2amxuS0xyZCtHQzJST1dRRTlnNzRuMXlENjZDZzFRREwvRXVVR0E0bVBxL29FVmJrWUtQWlRFQXlaMlFYeDE5UjhJOTVFbnJaMEhaZWpFeVlDK2NDZWVZMU5JWmVOU3M4OGxyUk1VNEN0MjMxU0ZCWEhXUnkzRklZQ3ZwVzBpNHZoWnNRTGlteXl1NTdSV2FMZkxJZWZaUUNoQTdaZExPVzNlK0NCSGxoTTgxU0NoWmlFbjA4d1Axck03K0kxMjhIVmFsUFAvUGxvbFkvZ3ZtWlV2RE1nZDZLcExpeWdXNDMxZDFBc1FnZzd0ZUJJbVgzNDRTN2JFajJOL0FTZmRvSi9GQWxSM2R2SDdVZ1JqdHF2d0tNUUJPMGdBU2c5U1BiSjRlN0xxWFl3U2VNN3dnRGF6YmpSb003R0QxZHdla1h3VWJMcFF6THhhaEpIV1RVN1JkUmUwVERxeWt4Ty9ERW9neW5yaHl3cE8vendIOUxkcVI4aGdjVStPazlwaXk1UGNTOE1LajBYZVlpVHFiVCIsIm1hYyI6ImUzZmE3Nzk3YmFmODA2NTEwMjY4NmYzYjQ0MTNiNzQzOWQyNzVjNWYxMTZkMTg2MmY1M2ExNDc5M2M2NTBhZTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlhMM2NGdmFSNmFieTN3RGZTNzR1ckE9PSIsInZhbHVlIjoiaUJWUUh3NEFaVncvTmd6OEdWeTVZS0JBRG1GNS95TkEyU2pycEdHWFV0bWlTeUVTa2lZMTdSVlExaTdDWmZMWDEveUlzb01KM3R6STBzWnpPNFpKNitabjluL2pyYUZ3VWp2Sm1pMVRGUnJjcFJNQkQzTGp1OXlmYm4wamJCN2dZcUdMc3RwTjR6LzZRNStJN25VMzFiOXdaU2xMRVFycng4cDhZbzVMU1J2MjlYYVRDRFhYa3ZvbWxzYldMU0hmdjdBU20wdXJ2bFE0dDZLTTMwR3h0TndNaVVWNXkxbXR0VURUUWFlSklDNktZN1dORHdZclloSGNWN3pVb2xjZ2UxbGYySUQrNUdXTEFPcmM3eFcvb0dGbXFEZDFiMVNpY2JzeDRXdlBUaDMzUkx3NDBQVGJMbk1QUUVwZEhaR0QxQ0luaSs5emRPRXN1SFBCaXF6bGdSQVF2QWRRaEZ0SVJhbFlTMWhkYzdZaTlkWTkwTjU4ZHlrM0dSeUxiaDdsaHlSV01ITVl4bk44cGJtbGpxN0o2WFRjb3F6RERta0ZUUWc1empLYWk4M21pMFM5QUZBOTRIamFvL1VvMzZLWDFMYmU4UHVNQTViWGphYVVOTThNTXdQTmorbGNXYXQ3WUVTYkpqMElaS01SeVZqWldiMTZtamEra3ZoS1RyMXE3STkvb1htd1VIbzRweVBKeUdTN21iaTM1UUk0SzQ2Zms1Rld2V3k3NDJNWCt1ajNhOFppUUF2elg2UFU5REtRZFk0UUlpYjVHTXFZcksyOU9CclFWVERqSGxRWlRqSWFhcFlQYUlzTSsrUG83UEE1N2dmMlo0SE1DUk84Ty9JZCIsIm1hYyI6IjVhZGMzNTFiNWFlNzc4Y2U5NDJkNTFkYjRiMDc2MGM4YTRmNjE5NTMyYjY5NGM4ODU0MzBlNThlNzkwYTRjOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+