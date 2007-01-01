Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник

В ночь на понедельник, 20 апреля, беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО на территории Хвастовичского района.

- На месте работает оперативная группа, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В конце минувшей недели, напомним, обломки БПЛА нашли в Износковском районе.