Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотник
В ночь на понедельник, 20 апреля, беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО на территории Хвастовичского района.
- На месте работает оперативная группа, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В конце минувшей недели, напомним, обломки БПЛА нашли в Износковском районе.
