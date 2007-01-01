В Калужской области пропал 41-летний мужчина
Романа Ваулина из села Детчино Малоярославецкого района последний раз видели 17 апреля, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
По информации волонтёров, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего – 173 сантиметров. Он был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны, темно-синие ботинки.
Если у вас есть информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
