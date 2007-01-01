В Калуге мотоциклист пострадал в массовом ДТП

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла вечером в пятницу, 17 апреля, в районе дома №209 на улице Тарутинской.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Опель» отъезжал от края проезжей части и не пропустил мотоцикл «БМВ». После столкновения мотоцикл вынесло на встречную полосу, где он врезался в машину «Форд».

Травмы получил 37-летний байкер, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.