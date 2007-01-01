В Обнинске подросток на электросамокате врезался в девочку на велосипеде
Полиция сообщила подробности о происшествии в районе дома №108 на проспекте Маркса.
По предварительной информации, около 16:00 в пятницу, 17 апреля, 16-летний подросток на электросамокате врезался в 11-летнюю девочку, которая разворачивалась на велосипеде.
Травмы получила юная велосипедистка. Девочку отвезли в местную больницу.
