В Калужской области женщина пострадала в ДТП
Утром 17 апреля авария произошла на дороге Вязьма – Калуга – Мосальск, сообщили в полиции.
По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика с прицепом «Тонар» поворачивала направо на перекрёстке и создал помеху попутному легковому «Хендаю».
Травмы получила 70-летняя пассажирка «Хендая». Женщину отвезли в больницу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь