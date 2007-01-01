В Калуге массовая авария произошла на Тарутинской
Вечером в пятницу, 17 апреля, там столкнулись две машины и мотоцикл.
Около 19:30 произошла авария с участием «Опеля», «Форда» и мотоцикла «БМВ», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным оперативных служб, в результате этого происшествия пострадал один человек.
Причины ДТП ещё устанавливаются.
