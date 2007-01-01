В Обнинске столкнулись самокатчик и велосипедист
Авария на проспекте Маркса произошла днём в пятницу, 17 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, велосипедист и человек на электросамокате не смогли разъехаться на тротуаре.
Спасатели сообщили об одном пострадавшем.
Причины этой аварии и точные обстоятельства ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь