Две машины разбились в Износках
Авария в районном центре произошла около 17:00 в четверг, 16 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На улице Механизаторов столкнулись легковые автомобили «Ауди» и «Хендай Солярис».
По предварительной информации спасателей, в этой аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь