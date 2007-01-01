В Калуге две машины разбились на улице Московской
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла вечером в среду, 15 апреля.
По предварительной информации, 23-летняя девушка за рулём «Хендая Солярис» поворачивала налево на улицу Небесную и не пропустила встречный «Киа».
Саму автомобилистку с травмами доставили в больницу, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
