В Калужской области ночное путешествие на «Ниве» закончилось больничной койкой

В Ферзиковском районе в час ночи, 29 апреля, на трассе «Калуга – Серпухов», в районе 19-го километра, водитель не справился с управлением и автомобиль улетел в кювет.

В салоне оказавшегося на крыше автомобиля находилось три человека. Мужчина 40 лет и две женщины 33-х и 42-лет.

По сообщениям ГИБДД, все трое получили ранения разной степени тяжести. Кареты скорой медицинской помощи отвезли раненых в больницу.