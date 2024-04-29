В Калуге в полночь на улице Гагарина встретились автомобиль и электросамокат

Результат столкновения на дороге СИМа и авто предсказуем: в аварии пострадал водитель электросамоката.

ДТП произошло практически в полночь 28 апреля, сообщение поступило на пульт ГИБДД в 23 часа 56 минут.

Автомобиль «Ниссан Жук» столкнулся с самокатом. На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

О состоянии потерпевшего не сообщается.