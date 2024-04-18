В Козельске «Газель» толкнула «Ниссан» на пешехода

ДТП произошло утром 17 апреля у дома №76а на улице Большой Советской.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель грузовика начинал движение и не уступил дорогу «Ниссану Микра». От удара «Ниссан» отбросило на встречную полосу, а потом он сбил 60-летнего мужчину, который шел через дорогу не по переходу.

В больницу попал пострадавший пешеход.