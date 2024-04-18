Обломки трех дронов обнаружили в Калужской области

Один из таких случаев, как мы уже рассказывали, произошел в Кировском районе. Где были еще два БПЛА, пока не уточняется.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что часто местные жители обнаруживают сбитые ПВО беспилотники раньше, чем оперативные службы.

- Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными, - прокомментировал глава региона. - Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности.