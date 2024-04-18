Калужанина напугал макет гранаты

Местный житель нашел его на улице, принес домой, а потом уже обратился к силовикам.

- На место была незамедлительно направлена группа разминирования ОМОН «Орион», - рассказали в Росгвардии. - Правоохранители обследовали обнаруженный предмет и установили, что это макет гранаты РГД-5. Следов взрывчатых веществ не обнаружено, признаков взрывного устройства не выявлено.

Макет гранаты передали полиции.