Обломки беспилотника обнаружили в Калужской области

- На месте обнаружения работает оперативная группа, - прокомментировал губернатор.

Это БПЛА самолетного типа.

Их нашли 18 апреля в Кировском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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