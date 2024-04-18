В Калуге сбили восьмилетнего мальчика

Авария произошла около 7:50 утра в четверг, 18 апреля, у дома №4 на улице Социалистической.

По предварительной информации полиции, ребенок пересекал дорогу не по переходу и попал под колеса «Рено Дастер». За рулем находился 70-летний мужчина.

С травмами школьника отвезли в больницу.