Ночью машина вылетела в кювет на калужской трассе

Авария произошла на дороге А130 в Медынском районе. Фото с места ДТП опубликовало региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, недалеко от деревни Дворики в 7 километрах от Медыни водитель «Санг Йонга» не справился с управлением.

Сообщается об одном пострадавшем человеке.