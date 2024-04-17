Метеозонд со взрывчаткой упал в Калужской области

В среду, 17 апреля, об этом сообщил глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

- Такие малоразмерные воздушные шары способны сбрасывать по сигналу GPS-бомбы, - прокомментировал чиновник.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

- Никто не пострадал, все жители эвакуированы на безопасное расстояние, - подчеркнул Голубев.