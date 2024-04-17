«Киа» врезался в отбойник на трассе под Калугой

Авария произошла на дороге М3 «Украина» днем в среду, 17 апреля. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Сида» не справился с управлением в районе поворота на деревню Сляднево.

В аварии пострадал один человек.