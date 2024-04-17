В Калуге два человека пострадали в аварии на улице Салтыкова-Щедрина

Около 17:00 во вторник, 16 апреля, в районе дома №67 столкнулись легковые автомобили «Лада Приора» и «Пежо».

Как рассказали в ГИБДД, 28-летний мужчина на «Приоре» пытался развернуться в сторону Николо-Козинской и не пропустил «Пежо».

Травмы получили сам водитель «Приоры», а также 34-летний калужанин, находившийся за рулем «Пежо».