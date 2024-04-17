В Калуге «Лада» и «Пежо» разбились на улице Салтыкова-Щедрина

Авария произошла вечером 16 апреля на перекрестке с переулком Салтыкова-Щедрина.

В столкновении двух легковушек пострадал один человек.

Авария вызвала пробку в час пик в этом районе города.

Точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.