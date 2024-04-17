«Форд» смяло в аварии на обходе Калуги

ДТП произошло около 22:20 во вторник, 16 апреля, недалеко от Жерело, сообщили в МЧС.

Там столкнулись «Форд Фокус» и грузовик «Скания».

У легковушки смята вся задняя часть, куда пришелся удар большегруза.

Пострадал один человек. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.