В Калуге пропала 66-летняя женщина

Агуник Галстян ушла в неизвестном направлении 16 апреля.

Женщина нуждается в медицинской помощи, поэтому поиски начали немедленно, сообщили днем во вторник волонтеры «ЛизаАлерт».

На пенсионерке была голубая куртка, черный халат с розовыми цветками, бежевые спортивные брюки. Ее рост – 160 сантиметров.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.