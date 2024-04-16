Тело молодого мужчины нашли в кафе в центре Калуги

В понедельник, 15 апреля, труп обнаружили посетители бургерной на Театральной площади. Фото появились в социальных сетях.

Как рассказал нам источник в силовых структурах, причиной смерти было самоубийство.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.