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Пожар произошел на калужской Рублевке

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2024 08:24 0 705
Пожар произошел на калужской Рублевке

Вечером в понедельник, 15 апреля, на улице Заречной горела баня на территории частного дома, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Деревянную постройку удалось потушить.

Никто из людей не пострадал.

Заречную часто называют Рублевкой Калуги. Сейчас дома там продаются по цене от 16 до 36 миллионов рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 16.04.2024 08:24 0 705
Тэги: происшествие пожар мчс
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