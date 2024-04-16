Пожар произошел на калужской Рублевке

Вечером в понедельник, 15 апреля, на улице Заречной горела баня на территории частного дома, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Деревянную постройку удалось потушить.

Никто из людей не пострадал.

Заречную часто называют Рублевкой Калуги. Сейчас дома там продаются по цене от 16 до 36 миллионов рублей.